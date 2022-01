Wekdienst 25/1: Nieuwe coronapersconferentie • Rechtbank Almelo behandelt aanslag op advocaat in Gronau

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanavond geven minister Kuipers van Volksgezondheid en premier Rutte opnieuw een coronapersconferentie . Het officiële standpunt van het kabinet is er nog niet, maar er is al uitgelekt dat er in ieder geval versoepelingen komen voor de cultuursector en de horeca.

In de rechtbank in Almelo dient de zaak rond de mislukte moordaanslag op advocaat Philippe Schol. De raadsman werd op 6 november 2019 voor zijn huis in Gronau vijf keer beschoten vanuit een auto.

Tennisser Rafael Nadal speelt in de Australian Open tegen de Canadees Sjapovalov. Wint hij die partij dat is hij weer een stapje dichterbij z'n 21e grandslamtitel, wat een record zou zijn.

Wat heb je gemist?

Personeelsleden van de Nederlandse ambassade in Oekraïne en hun families mogen naar Nederland terugkeren als zij dat willen. Dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gezegd in verband met een mogelijke Russische aanval op dat land.

"Het is een enorm dilemma, omdat je niet te vroeg weg wilt. Dan draag je potentieel bij aan instabiliteit", zei Hoekstra na overleg met EU-collega's in Brussel. "Maar je wil ook niet te laat weg, want je wil je eigen mensen niet in gevaar brengen. Zeker na wat we in Afghanistan hebben gezien."

Na het overleg met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken zei Hoekstra dat de EU-landen en de VS het erover eens zijn dat er een "heel fors pakket" aan sancties moet klaarliggen als Rusland tot agressie overgaat. "Dat lijkt mij volstrekt gerechtvaardigd wanneer het gaat over zoiets serieus als een oorlog of een mogelijke oorlog, of het mogelijk schenden van het territorium van een ander land."

Hoe dat sanctiepakket eruit gaat zien is nog niet besloten. "Alle opties liggen op tafel", zei Hoekstra. "Het is nu aan de Europese Commissie om met een fors pakket te komen en dat snel te doen."