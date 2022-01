Nederlandse diplomaten in Kiev mogen weg, EU werkt aan 'fors sanctiepakket'

De VS heeft vanavond 8500 militairen standby gezet die op korte termijn naar Europa zouden kunnen vertrekken. Een definitief besluit over hun vertrek is nog niet genomen.

Rusland heeft een grote troepenmacht aan zijn grens met Oekraïne samengetrokken. De angst is dat Rusland Oekraïne binnenvalt als de VS en de NAVO niet luisteren naar de Russische eis dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO en dat de NAVO zich uit voormalige Warschaupact-landen terugtrekt.

EU-sancties

Minister Hoekstra zei dat de EU-ministers en de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken het erover eens zijn dat er een "heel fors pakket" aan sancties moet klaarliggen als Rusland tot agressie overgaat. "Dat lijkt mij volstrekt gerechtvaardigd wanneer het gaat over zoiets serieus als een oorlog, of een mogelijke oorlog, of het mogelijk schenden van het territorium van een ander land."

Hoe dat sanctiepakket eruit gaat zien is nog niet besloten. "Alle opties liggen op tafel", zei hij. "Het is nu aan de Europese Commissie om met een fors pakket te komen en dat snel te doen."

Liefst diplomatieke oplossing

Hoekstra zei niet te weten hoe dit besluit in Moskou zal vallen. Hij wees erop dat het lastig is om in te schatten waar Rusland op uit is. Voor Hoekstra staat voorop dat de territoriale integriteit van andere landen niet geschonden wordt. "Maar ik zeg er wel bij dat we ook wat mij betreft ook de komende weken en maanden, ook als het moeilijk is, echt door moeten gaan met de gesprekken. Want het allerbeste is een diplomatieke oplossing voor dit conflict."