Voorvechter seksuele emancipatie Ellen Laan overleden

Hoogleraar seksuologie Ellen Laan is op 59-jarige leeftijd overleden. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC bevestigt dat aan het ANP na berichtgeving van de Volkskrant. Laan had borstkanker en was uitbehandeld, zo vertelde ze eind vorig jaar in interviews.

Laan studeerde psychologie, met seksuologie als afstudeerrichting. Ze promoveerde op een onderzoek naar seksualiteitsbeleving bij vrouwen en dit bleef altijd een belangrijk thema in haar werk en onderzoeken. Laan legde er de nadruk op dat het belangrijk was dat vrouwen plezier beleefden aan seks.

Ze publiceerde onder meer over de zogenoemde orgasmekloof: het feit dat mannen bij heteroseks bijna altijd klaarkomen en vrouwen vaak niet. Laan was de oprichter van Seksueel Welzijn Nederland, dat als doel had om die orgasmekloof te dichten. Samen met collega Rik van Lunsen schreef Laan het boek Seks! Een leven lang leren, over de vraag hoe plezier te beleven aan seksualiteit.

Laans werk werd alom geprezen. In 2012 ontving ze een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven en in 2016 werd ze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen november werd Laan nog onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar uitzonderlijke bijdragen op het gebied van de seksuologie.