Griekenland ontregeld door zware sneeuwval, zelfs de eilanden zijn wit

Het openbare leven in Griekenland is zwaar ontregeld door zware sneeuwval. De overheid heeft alle ambtenaren naar huis gestuurd, behalve degenen die de noodsituatie in goede banen moeten leiden, zoals sneeuwploegen, de brandweer, de politie en andere hulpdiensten.

Veel wegen zijn onbegaanbaar geworden en afgesloten. De luchthaven van Athene is nog wel open, maar het vliegverkeer heeft er veel vertraging opgelopen. De scholen in bijna heel Griekenland zijn vandaag en morgen dicht.

Op het eiland Evia zijn dorpen van de buitenwereld afgesloten. Ook zijn er problemen met de stroomvoorziening.

Ook op de zuidelijke eilanden

Het sneeuwt wel vaker in Griekenland, maar dan vooral in bergachtige gebieden en het noorden van het land. Als er in het zuiden al wat valt, is dat vaak snel weer verdwenen.

Nu lijkt het winterweer dagen aan te houden. Zelfs op de zuidelijke Cycladische eilanden, zoals Mykonos, Santorini, Naxos en Syros, ligt al sinds het weekend sneeuw.

Zo krijgen de Grieken winterse taferelen te zien die we in Nederland nauwelijks meer meemaken: