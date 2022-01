Man opent vuur in collegezaal Duitse Heidelberg: meerdere gewonden, schutter dood

In de Duitse plaats Heidelberg heeft een persoon meerdere mensen beschoten in een collegezaal van een universiteit. Er zijn meerdere gewonden, maar hoe zij eraan toe zijn is onduidelijk.

De politie heeft bevestigd dat de schutter dood is, maar heeft nog geen verdere details vrijgegeven. Ook over de identiteit van de schutter is nog niets bekendgemaakt.

De Duitse publieke omroep meldt op basis van anonieme bronnen dat de schutter zichzelf van het leven heeft beroofd. Het zou gaan om een man die alleen handelde, volgens het Duitse persbureau DPA is hij zelf student.

De autoriteiten hebben via sociale media mensen opgeroepen weg te blijven bij de campus in de wijk Neuenheimer Feld, in het noorden van de stad.