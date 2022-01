NAVO stuurt versterking naar Oost-Europa vanwege Russische troepenopbouw

De Europese Unie gaat de families van EU-diplomaten voorlopig nog niet uit Oekraïne halen, zegt buitenlandchef Josep Borrell. De Verenigde Staten gaan dit juist wel doen, maakte het land eerder bekend.

"Wij gaan niet hetzelfde doen omdat we daarvoor nog geen specifieke redenen kennen", zegt Borrell. Hij heeft later vandaag nog contact met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Als Blinken meer informatie heeft over de situatie in het land, kan Borrell nog terugkomen van zijn besluit, zegt hij.

Ook het Verenigd Koninkrijk haalt een deel van de families weg; de ambassade in Kiev blijft wel open. Ongeveer de helft van de medewerkers blijft, meldt BBC. Het terughalen is vandaag al begonnen.

Nederland: 'nog niet nodig'

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het op dit moment niet nodig om mensen weg te halen uit Oekraïne. "We houden de ontwikkelingen voortdurend in de gaten en wegen steeds af welke stappen we moeten nemen", zegt een woordvoerder desgevraagd.

"Daarbij bekijken we uiteraard ook of er aanleiding is om medewerkers van de ambassade te laten vertrekken. Op dit moment is daar geen aanleiding toe."

EU overlegt over sancties

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zijn vandaag bijeen in Brussel om te praten over de situatie in Rusland en Oekraïne. "Als Rusland militair ingrijpt tegen Oekraïne, dan komt er stevige actie vanuit de EU", zegt de Ierse minister Simon Coveney voorafgaand aan het overleg. In diezelfde lijn zegt zijn Deense ambtgenoot Jeppe Kofod dat er sancties op tafel liggen die "Rusland nooit eerder heeft gezien".

