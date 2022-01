Gevechten rond IS-gevangenis houden aan: 'Er was al voor gewaarschuwd'

De strijd tussen Islamitische Staat en Koerdische bewakers van de troepenmacht SDF bij de gevangenis in Noordoost-Syrië waar IS-strijders vastzitten, houdt nog altijd aan. Enkele tientallen militanten hebben zich verschanst in een vleugel van de gevangenis en in aangrenzende gebouwen, meldt persbureau AP.

Een onbekend aantal jihadisten is ontsnapt. Minstens 27 door de VS gesteunde strijders van de SDF zijn gedood. Een SDF-woordvoerder zegt tegen AP dat IS-terroristen gisteren twee aanslagen hebben gepleegd op de gevangenis, de grootste IS-gevangenis in Syrië. Volgens hem zijn ze allebei afgeslagen.

Tussen de 150 en 200 militanten zouden zich verschanst hebben in de noordelijke vleugel van de gevangenis en een aangrenzende woonwijk. Een andere woordvoerder van de Koerdische strijdkrachten zegt dat IS-strijders honderden minderjarigen die ook in de gevangenis zitten als menselijke schild hebben gebruikt.

De aanval op de gevangenis heeft grote gevolgen voor de omgeving. Bewoners zijn het gebied rond de gevangenis ontvlucht, in delen van Hasakah is een stadsoorlog gaande. De elektriciteit en internetverbindingen zijn grotendeels afgesloten, waardoor het moeilijk is om zaken te verifiëren.

Gevangen kinderen

Unicef maakt zich zorgen over de situatie van de gedetineerde kinderen. De VN-kinderrechtenorganisatie roept op tot hun vrijlating en waarschuwt dat het geweld zich zou kunnen uitbreiden naar andere gevangenissen of kampen met gezinnen en kinderen van vermoedelijke IS-leden in Syrië. Volgens de organisatie gaat het om 850 kinderen.

Het is niet te bevestigen hoeveel kinderen er precies in de gevangenis zitten. Ook komen er tegenstrijdige berichten binnen over het exacte aantal slachtoffers aan beide kanten en de situatie in Hasakah nu.