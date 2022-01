Tweede keer in korte tijd: opnieuw iemand voor de metro geduwd in New York

Voor de tweede keer in korte tijd is in New York iemand voor de metro geduwd. Het slachtoffer, een man van 62, werd door de metro geraakt, maar overleefde het wel. Hij ligt met snijwonden aan een been in het ziekenhuis.

Het gebeurde op metrostation Fulton Street in Manhattan. Het is onduidelijk of het een gerichte aanval was. Er is nog niemand gearresteerd.

Ruim een week geleden, op 15 januari, werd op het metrostation Times Square een vrouw voor de metro geduwd. De vrouw, Michelle Go (40), kwam daarbij om het leven. Naar aanleiding van haar dood laaide een discussie op over geweld tegen mensen van Aziatische afkomst. In deze zaak zit een man van 61 vast op verdenking van doodslag.