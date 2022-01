Wekdienst 24/1: Catshuisoverleg over advies OMT • Verdachten gewapende overval geldtransport voor de rechter

Goedemorgen! Vandaag praten de betrokken ministers in het Catshuis over het advies van het Outbreak Management Team over mogelijke versoepelingen en de rechter in Amsterdam buigt zich over de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord vorig jaar.

Eerst het weer: Lokaal is het vandaag mistig en daar blijft de temperatuur rond een graad of 2 hangen. In Limburg is de zon nog even te zien. Daar wordt het een graad of 6.