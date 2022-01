Voor de zeventiende keer belandt een auto in tuin in Leunen

Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag een tuin in het Limburgse Leunen ingereden. Volgens de bewoners is het al de zeventiende keer dat er een voertuig in hun tuin belandt.

Het ongeval gebeurde rond 5.50 uur. De auto reed met een hoge snelheid richting Leunen, miste vlak voor de kruising met de Horsterweg de bocht en reed vervolgens tegen het tuinhuis aan. De twee inzittenden raakten niet gewond. Het tuinhuis is wel zwaar beschadigd.

De bewoners vertellen tegen een 112-correspondent van 1Limburg dat ze zich ernstige zorgen maken. Ze geven aan teleurgesteld te zijn in de gemeente en willen zo snel mogelijk dat de weg anders wordt ingericht. Andere omwonenden sluiten zich aan bij deze oproep.