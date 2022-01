Nog een vrouw meldt wangedrag door oud-Voice-bandleider Rietbergen bij politie

Nog een vrouw die slachtoffer zegt te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag door voormalig Voice-bandleider Jeroen Rietbergen stapt naar de politie. Dat laat haar advocaat weten. De vrouw was geen deelnemer aan The Voice of Holland, maar kende Rietbergen "via de muziekwereld". Door alle commotie die is ontstaan na de uitzending van BOOS wil ze alsnog haar verhaal doen.

De vrouw ontving naar eigen zeggen onder meer seksueel getinte berichten en foto's van Rietbergen. Volgens advocaat Sébas Diekstra maakt ze ook melding van een ernstig zedenfeit. Om wat voor zedenfeit het gaat, zegt Diekstra niet.

Hij laat weten dat zijn cliënte hoopt dat andere slachtoffers ook naar de politie durven stappen, zegt haar advocaat Sébas Diekstra. "Wat ze wil is dat er geen slachtoffers meer kunnen worden gemaakt", aldus de advocaat.

Anoniem

Zijn cliënt wil voorlopig anoniem blijven, maar ze sluit niet uit dat ze later nog in de openbaarheid treedt. Ook brengt hij de vrouw in contact met de zedenrecherche. Oud-Voice-kandidaat Nienke Wijnhoven kondigde ook al een aangifte aan tegen Rietbergen.

Donderdag plaatste het BNNVARA-programma BOOS een aflevering op YouTube over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Negentien vrouwen, onder wie oud-deelnemers en oud-medewerkers, zeiden daarin dat ze in het verleden zijn geconfronteerd met wangedrag door Rietbergen. Die erkende in de dagen voor de uitzending dat hij relaties "van seksuele aard" heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij het programma.

Ali B en Marco Borsato

Verder deden vijftien vrouwen hun verhaal over een regisseur van The Voice en werd er twee keer aangifte gedaan tegen coach Ali B. Een daarvan is wegens verkrachting. Ook over oud-coach Marco Borsato zijn meldingen gedaan.

The Voice of Holland is inmiddels van de buis verdwenen en staat ook niet meer op streamingdienst Videoland. Ook The Voice Kids en The Voice Senior zijn voor onbepaalde tijd stopgezet.