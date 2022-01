Politie deelt 12 bekeuringen uit bij illegale autobijeenkomst in Harderwijk

Bij een illegale bijeenkomst in Harderwijk zijn gisteravond twaalf bekeuringen uitgedeeld. De politie schat dat er meer dan 150 auto's waren op een grote parkeerplaats aan de Broekhorstlaan, naast de A28.

De organisator van de bijeenkomst kreeg een bekeuring voor het overtreden van de coronamaatregelen en het organiseren van een evenement waar geen toestemming voor was. Daarnaast zijn er tien boetes uitgedeeld voor verschillende verkeersovertredingen. Ook is er een bon uitgeschreven voor het gebruiken van een blauw zwaailicht in een van de auto's. De politie heeft de lamp in beslaggenomen.

Op verzoek van de politie is de groep weggegaan van het terrein. Even later bleek dat ze zich verplaatst hadden naar een parkeerterrein in Ermelo. Ook hier zijn ze weggestuurd, meldt Omroep Gelderland.