Premier Ardern schrapt eigen huwelijk om corona-aanscherpingen

De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar eigen huwelijk uitgesteld vanwege aanscherpingen in het coronabeleid van het land. De nieuwe maatregelen werden aangekondigd nadat was gebleken dat de omikronvariant zich verspreidt in het land.

Nieuw-Zeeland heeft corona grotendeels buiten de deur weten te houden, doordat al sinds maart 2020 buitenlanders grotendeels worden geweerd. Desalniettemin raakte vorige week op een groot huwelijksfeest bij Auckland een gezin besmet met de omikronvariant.

"Omdat dit gezin voor zover bekend niet in contact is geweest met iemand uit het buitenland, betekent dat dat omikron in Auckland circuleert", redeneerde Ardern. Doordat het gezin na het feest terugvloog naar huis op het Zuidereiland, dreigt ook daar een uitbraak; een bemanningslid van hun vliegtuig testte al positief.

Om verdere verspreiding tegen te gaan worden vanaf middernacht mondkapjes weer verplicht in het land. Ook mogen er in de horeca of bij evenementen maximaal honderd personen bijeenkomen, mits iedereen gevaccineerd is. Voor ongevaccineerden is de limiet 25.

'Zo is het leven'

Op de persconferentie waar Ardern de maatregelen bekendmaakte, vertelde ze ook meteen dat haar huwelijk met Clarke Gayford daarmee voorlopig van de baan is. "Mijn trouwerij gaat niet door." Ardern had nog geen trouwdatum publiek bekendgemaakt.

"Zo is het leven", antwoordde de premier op de vraag hoe ze zich voelde. "Het is voor mij niet anders dan voor vele andere Nieuw-Zeelanders, die vaak nog harder getroffen zijn door de maatregelen, zoals mensen die niet bij zieke geliefden kunnen zijn. Daarbij verbleekt mijn verdriet."

Ardern legde verder uit dat het strenge inreisbeleid tijd had gekocht om het land op omikron voor te bereiden. De vaccinatiegraad ligt er op 94 procent voor de bevolking van 12 jaar en ouder, en van hen heeft ruim de helft al een booster gehad.