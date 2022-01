Duitse regering neemt afstand van Poetin-gezinde marinebaas

Over de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim zei Schönbach dat die nooit meer bij Oekraïne zal komen. "Het Krim-schiereiland is weg, het zal nooit terugkomen, dat is een feit", aldus de viceadmiraal. Dat is in tegenspraak met het westerse standpunt dat de annexatie onacceptabel is en moet worden teruggedraaid.

Schönbach is inspecteur der marine, en in die rol de hoogste militair bij dat legeronderdeel. Het ministerie van Defensie in Berlijn liet weten dat zijn opmerkingen niet in overeenstemming zijn met het standpunt van de regering. "Admiraal Schönbach zal de gelegenheid krijgen zijn mening toe te lichten tegenover de defensiechef", aldus een woordvoerder.

Opgelopen spanningen

De opmerkingen komen op een gevoelig moment. Rusland heeft meer dan 100.000 militairen samengetrokken bij de Oekraïense grens. Westerse landen zijn bang voor een invasie en hebben Rusland gewaarschuwd voor repercussies als het inderdaad tot een inval komt. Moskou zegt geen aanvalsplannen te hebben, maar zet tegelijkertijd de NAVO onder druk om de activiteiten van het bondgenootschap drastisch te beperken. Ook Schönbach deed de Russische aanvalsplannen af als "nonsens".

De Duitse marinebaas heeft zich inmiddels verontschuldigd voor zijn "overhaaste" opmerkingen en noemde ze een vergissing. In een tweet stelde hij dat het om zijn persoonlijke mening ging en niet om de officiële positie van van het ministerie van Defensie.