Meer meldingen grensoverschrijdend gedrag, bedrijven doen aan zelfonderzoek

De BOOS-uitzending over seksueel wangedrag bij The Voice of Holland heeft een storm aan reacties teweeggebracht, melden slachtofferorganisaties. Ze zagen het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag de laatste dagen fors stijgen. "De toename is sterker dan ten tijde van #MeToo, een paar jaar geleden", zegt directeur Iva Bivanic van het Centrum Seksueel Geweld.

Ook bij Slachtofferhulp Nederland staat de telefoon roodgloeiend. "Qua bellers is het zo'n 80 procent meer dan wat we normaal hebben", ziet Merel Cabell, coördinator van het contactcentrum van de slachtofferorganisatie. "Sinds de BOOS-uitzending donderdag is het ook op de chat veel drukker", zei ze vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "We krijgen ongeveer drie keer zo veel chats binnen als op een reguliere dag."

Sara Alaoui-Dekker van de stichting Together We Rise, die slachtoffers van seksueel geweld ondersteunt, spreekt van een gekkenhuis. "We krijgen dubbel zo veel meldingen als normaal, minstens. Normaal gesproken beheert één vrijwilliger al onze platforms - de chat, site, Instagram, Whatsapp en mail - nu zitten we daar met drie mensen op."