Wekdienst 22/1: NK schaatsen allround en sprint • Open dag voor aankomend brugklassers

Op veel middelbare scholen vinden vandaag open dagen plaats voor aankomend brugklassers. De meeste toekomstige leerlingen hebben nog nooit een middelbare school van binnen gezien, omdat de open dagen vorig jaar veelal niet doorgingen. Ook nu zijn er vanwege corona creatieve oplossingen bedacht, waaronder virtuele bezoeken en een-op-een 'VIP'-rondleidingen.

De Duitse christendemocraten houden een online partijcongres om het leiderschap van Friedrich Merz te bevestigen. De CDU zit na de verkiezingen van vorig jaar in de oppositie en wil graag een nieuwe start maken.

In Heerenveen strijden de Nederlandse schaatsers om de nationale titels bij allround en het sprinten. Dat is vanaf 11.10 uur live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. Bij het allrounden staan de 500 meter (vrouwen en mannen), 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) op het programma. Bij het sprinten leggen de vrouwen en mannen de eerste 500 en 1000 meter af.

Wat heb je gemist?

Programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL Nieuws zat gisteravond aan tafel bij Beau, waar hij vertelde dat RTL Nederland niets wist van misstanden bij The Voice of Holland. "We hadden dit vanaf het begin moeten weten", zei hij. Verschillende uitspraken van John de Mol noemde hij "zeer ongelukkig". "Ook over waar de verantwoordelijkheid voor dit soort dingen ligt".

Van der Vorst gaf aan dat hij nog niet weet of The Voice ooit nog in Nederland op tv te zien is. "In ieder geval niet op korte termijn. Het blijft een fantastisch programma, waar heel veel mensen met veel plezier aan hebben meegedaan. Maar dat is nu besmeurd."