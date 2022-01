Tarik Z. wordt definitief niet vervolgd om boodschap in video

Op 23 februari 2021 plaatste Z. een videoboodschap op zijn Instagramaccount. Daarin zei hij: "Jullie kennen me waarschijnlijk als de jongen die zes jaar geleden het NOS journaal is binnengevallen." Even verderop zegt hij dat hij zijn leven na zes jaar weer heeft opgepakt. Maar volgens hem is er "sindsdien niets veranderd bij de NOS en de publieke omroep". Hij eindigt het filmpje met de woorden: "Jullie worden voor de gek gehouden. En daarom ben ik terug."

Hof toont begrip

Het Hof zegt het goed voorstelbaar te vinden dat de video gevoelens van onveiligheid bij medewerkers van de NOS en NPO heeft opgeroepen. Ook spreekt het van "maatschappelijk onwenselijke gedragingen" door Z. Zijn uitlatingen zijn echter onvoldoende concreet om het OM alsnog tot vervolging te dwingen, zo luidt het oordeel.

Ook wijst het Hof erop dat Z. kritisch naar zichzelf en zijn daad in 2015 is gaan kijken, en dat hij zou hebben geleerd van wat hij toen aanrichtte. Ook heeft hij verklaard dat hij alleen nog via sociale media zijn mening wil verkondigen. Dit alles is voldoende voor het Hof om het beklag van de NOS en de NPO af te wijzen.