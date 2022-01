Ongelukken door gladheid in de ochtenduren

Uit meerdere delen van het land komen meldingen van ongelukken. Van Rotterdam tot Groningen raakten auto's van de weg, hoogstwaarschijnlijk door de gladheid vanwege het opvriezen van natte stukken weg.

Het KNMI had gewaarschuwd voor gladde wegen en gaf afgelopen nacht code geel uit voor het hele land, uitgezonderd de kustgebieden.

In en om de stad Groningen raakten vooral fietsers in problemen. RTV Noord schrijft dat het Martini Ziekenhuis elf mensen binnen heeft gekregen die zijn uitgeleden of gevallen. In Noordwolde raakte een auto van de weg en botste vervolgens op een boom.

Ook in Beetsterzwaag reed een auto tegen een boom, schrijft Omrop Fryslân. Het slachtoffer werd met hulp de brandweer uit zijn auto gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Bij een ongeluk in het Friese Olterterp belandde een auto in de sloot.

In Drenthe waren lokaal de wegen glad, wat leidde tot problemen in onder andere Meppen en Emmen. In Barger-Compascuum raakten twee mensen ernstig gewond nadat hun auto tegen een boom was gebotst. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, schrijft RTV Drenthe.

Bewoners strooien zelf zout

"In de regio van Rotterdam kreeg de ambulancedienst door gladheid meerdere telefoontjes van gevallen fietsers", schrijft RijnmondVeilig op Twitter. In de stad is vanmorgen op verschillende plekken gestrooid tegen de gladheid.

Een automobilist eindigde in Roosendaal op zijn kop in een sloot. Door het gladde wegdek raakte de bestuurder in een S-bocht de macht over zijn stuur kwijt. Ook hier kwam een ambulance ter plaatse maar hoefde de bestuurder niet naar het ziekenhuis.

Omroep Brabant schrijft dat ook in Mill, Hedikhuizen, Deurne en Tilburg in ongelukken waren door de gladheid. Op de website van de omroep is te lezen dat bewoners in Tilburg zelf de straat op gingen om zout te strooien.

Op een aantal lokale wegen verloren automobilisten de macht over het stuur door gladheid: