Plots cao-akkoord voor 200.000 ziekenhuismedewerkers, melden FNV en CNV

FNV stelt in een persbericht dat de ziekenhuismedewerkers er komend jaar financieel flink op vooruitgaan. Ook zouden er afspraken over werkdrukverlaging zijn gemaakt. De nieuwe cao geldt voor de periode van 1 juli tot en met 31 januari 2023

Volgens bestuurder Elise Merlijn betekenen de afspraken dat "werknemers aan de onderkant en middengroepen, 'de handen aan het bed', de laboranten en de mensen op de operatiekamer er tussen de vier en tien procent op vooruitgaan."

Hogere toeslagen

De toeslag gaat omhoog voor mensen die onregelmatige diensten werken, maar details hierover ontbreken. Per 1 juli dit jaar wordt de bereikbaarheidstoeslag verdubbeld.

CNV-bestuurder Joost Veldt is opgetogen: "Gelukkig heeft de NVZ (de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) ingezien dat er echt meer moest worden geboden om de enorme inspanning van de medewerkers in de ziekenhuizen enigszins te belonen. In deze tijd actievoeren in ziekenhuizen is iets dat eigenlijk niemand wil."