Kabinet hoopt op opening horeca en cultuur, maar 'gaat nog geen garanties geven'

Kuipers kan verder ook geen enkele voorspelling geven of corona op termijn behandeld kan worden als een gewone griep. BBB-Kamerlid Van der Plas vroeg nadrukkelijk op welk moment corona als een gewone griep af en toe de kop opsteekt en er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Als iemand besmet is geweest met bijvoorbeeld de delta- of de omikronvariant, kan een toekomstige ypsilon-variant toch weer ziek maken, benadrukt Kuipers. Er is op dit moment geen sprake van een ypsilon-variant.

Gereedschapskist

De omstreden 2G-aanpak werd geen groot thema in het debat. Het kabinet vindt het onverstandig om het 2G-systeem helemaal af te blazen, ondanks dat nu geen meerderheid voor is. Het hoeft alleen niet nu ingevoerd te worden. "Laten we 2G in de gereedschapskist houden. Het is onverstandig om het nu weg te gooien."

