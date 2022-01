Man betrapt op betalen met vals geld, blijkt nog 2 jaar cel in te moeten

In Breda is afgelopen nacht een 28-jarige man aangehouden voor het betalen van bezorgmaaltijden met vals geld. Nadat hij was opgepakt, bleek dat hij nog een flinke celstraf open had staan.

De politie kreeg gisteravond van twee verschillende horecagelegenheden meldingen binnen over betalingen met vals geld. De agenten vermoedden dat ze met dezelfde man te maken hadden gehad.

Een horecagelegenheid in Breda zei dat een man had geprobeerd met vals geld te betalen. De bezorger had het door en sprak de man erop aan. De man zei dat hij een ander betaalmiddel zou gaan halen, maar kwam niet meer terug.

De andere horecagelegenheid kwam er pas na de bezorging achter dat het geld niet echt was. Vervolgens werd de politie gebeld.

875 dagen gevangenisstraf

De agenten spoorden de man op. Terwijl ze met hem in gesprek waren, ging hij er ineens vandoor. Hij sprong daarbij van een galerij naar beneden. Ook met pepperspray lukte het de agenten niet om de man te laten stoppen. Uiteindelijk kon hij toch worden aangehouden.

De 28-jarige man bleek nog een gevangenisstraf van 875 dagen open te hebben staan, meldt Omroep Brabant. Waarvoor hij was veroordeeld, is niet bekendgemaakt. De verdachte moet ook nog een paar boetes afbetalen.