Wat heeft BOOS onthuld over The Voice en wat betekent dat voor het vervolg?

Met een uitzending van bijna 82 minuten van BOOS werd vanmiddag duidelijk wat zich volgens tientallen vrouwen jarenlang achter de schermen heeft afgespeeld bij The Voice of Holland. In het BNNVARA-programma komen verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag naar voren.

Daarbij gaat het om coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een niet nader genoemde regisseur. We zetten hier de aantijgingen op een rij.

Jeroen Rietbergen

Rietbergen was jarenlang bandleider bij The Voice. Er hebben zich bij BOOS negentien vrouwen gemeld, medewerkers en kandidaten, met verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen.

De meldingen gaan onder meer over ongepaste appjes. Zo zou hij kandidaten voorgesteld hebben samen een hotelkamer te boeken, of bepaalde kleding te dragen omdat hij die kleding sexy vond. Ook stuurde hij foto's van zijn penis, vertellen oud-kandidaten.

Rietbergen zou daarnaast grensoverschrijdende opmerkingen hebben gemaakt. Tegen een kandidate van 18 zou hij uit het niets "ik heb een hele grote pik" gezegd hebben. Tegen een andere kandidate zei hij dat zij "een geil broekje" aanhad, vertelde ze al eerder bij talkshow Beau.

Er ligt een aangifte van aanranding van oud-kandidate Nienke Wijnhoven. Rietbergen zou haar in zijn studio hebben betast.

Rietbergen was als partner van Linda de Mol de zwager van John de Mol. Volgens De Mol heeft hij Rietbergen in 2019 berispt nadat zich één vrouw had gemeld met klachten over ongewenst appgedrag. Ook daarna zou Rietbergen zich grensoverschrijdend gedragen hebben, maar De Mol heeft daar naar eigen zeggen niets over gehoord.

Rietbergen geeft toe seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben vertoond, maar ontkent de aanranding.

Ali B

Voice-coach Ali B wordt in het programma beschuldigd van onder meer verkrachting en betasting van vrouwen. Een kandidate die destijds 18 was zegt door Ali B verkracht te zijn.

Na een rondleiding in zijn studio ging Ali B met de vrouw op een bankje zitten en begon haar plotseling te zoenen. Ze verstijfde naar eigen zeggen en Ali B had seks met haar: "Ik voelde dat hij zo machtig was, dat ik dacht: wat jij wil, moet er nu gebeuren. Dus ik liet over me heenkomen wat hij van plan was met mij."

Bekijk hier het fragment uit BOOS waarin het slachtoffer erover vertelt: