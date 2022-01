Advocaat Ali B: wel seks, geen strafbare feiten

In BOOS vertelde een ex-deelneemster van The Voice dat ze acht jaar geleden, nadat ze uitgeschakeld was, seks met Ali B heeft gehad. Ali B had haar rondgeleid in zijn studio en begon haar daarna te zoenen. Ze verstijfde naar eigen zeggen en verzette zich niet toen hij seks met haar had. Ze zag het destijds niet als een verkrachting.

Ali B denkt te weten wie de aangifte heeft gedaan, maar is er vast van overtuigd dat hij haar niet heeft verkracht. De seks vond plaats lang nadat de vrouw bij The Voice was geweest. Bovendien was het volgens Ali B met wederzijdse instemming. "Er was ook initiatief van haar zijde. Machtsmisbruik wordt volledig betwist", aldus Swier.

Ali herkent gebeurtenis niet

Een andere vrouw vertelde in BOOS dat Ali B. met een vinger bij haar naar binnen was gegaan. Volgens advocaat Swier zou haar aanklacht technisch ook neerkomen op verkrachting, maar Ali B "herkent deze gebeurtenis niet" en heeft geen idee wie de vrouw is.