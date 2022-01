Celstraffen voor mishandelen ambulancepersoneel Biddinghuizen

Drie Spanjaarden die vorig jaar op een vakantiepark in Biddinghuizen ambulancemedewerkers hebben mishandeld, hebben een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd gekregen. De politierechter noemt de gebeurtenissen "heel schokkend en volstrekt onacceptabel".

Het gaat om twee vrouwen en een man. Ze zaten met nog een andere man afgelopen oktober in een huisje op een vakantiepark in Biddinghuizen, schrijft Omroep Flevoland. Een van de vrouwen, ze was toen een paar maanden zwanger, voelde zich niet lekker en daarom werden de hulpdiensten gebeld.

Medewerkers van de ambulance die naar het park waren gereden, concludeerden dat de vrouw niet mee hoefde, maar dat ze een afspraak kon maken bij de huisartsenpost.

Vervolgens ontstond er een ruzie. Een van de vrouwen spuugde de verpleegkundige in het gezicht, waarna er een vechtpartij ontstond. Daarbij zijn beide hulpverleners mishandeld. Ze konden uiteindelijk het park in vluchten.

Mentale problemen

Uit slachtofferverklaringen blijkt dat de gebeurtenissen een flinke impact hebben gehad op de hulpverleners. Ze hielden aan de vechtpartij botbreuken over en ze kampen beiden nog steeds met mentale problemen. De ambulancechauffeur kan daarnaast nog steeds niet werken.

In een verklaring van de verpleegkundige staat: "Wat wij als gezin en naasten meemaken is verschrikkelijk. De vraag is of ik weer plezier in mijn werk terugkrijg, of ik ooit weer met vertrouwen op de ambulance durf te stappen."

Ook bleek uit haar verklaring dat ze door haar verwondingen niet goed voor haar 1-jarige kind kon zorgen: "Ik kon lange tijd mijn kind niet optillen of zijn luier verschonen. Hij begon te huilen, omdat ik er anders uitzie."

Rechter legt zwaardere straf op

De politierechter vindt een taakstraf niet voldoende "vanwege de aard van het letsel".

De officier van justitie had gevraagd om een gevangenisstraf die gelijk was aan het voorarrest, maar de politierechter vindt de feiten zo ernstig dat de drie opnieuw naar de gevangenis moeten. "Geweld tegen hulpverleners is buitengewoon verwerpelijk."