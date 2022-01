Brits-Belgische Rutherford (19) vliegt als jongste vrouw solo de wereld rond

De Brits-Belgische Zara Rutherford heeft als jongste vrouw ooit solo de wereld rondgevlogen. De negentienjarige is na een maandenlange reis geland in België. Bij het laatste deel van haar vliegreis werd ze vergezeld door enkele vliegtuigen en bij aankomst kreeg ze een eresaluut van de brandweer.

Rutherford begon in augustus in haar geboorteplaats Kortrijk in België aan haar reis. De afgelopen maanden vloog ze met haar sportvliegtuigje 52.000 kilometer over 52 landen op vijf continenten. Ze verbleef onderweg bij families thuis.

Ze was eigenlijk van plan de reis al in november af te ronden, maar ze kreeg onder meer pech in Alaska. Door slecht weer moest ze daar drie weken aan de grond blijven.

Het vliegtuig waarmee Rutherford vloog, is van het type Shark ultralight, met een kruissnelheid van 300 kilometer per uur. De tweede stoel is uit het toestel gehaald, zodat er een extra benzinetank kon worden geplaatst.

Inspiratie voor jonge vrouwen

Rutherford hoopt dat ze met haar reis jonge vrouwen kan inspireren om voor de technische wetenschappen te kiezen; zelf wil ze astronaut worden.

"Jongens leren door speelgoed, straatnamen en geschiedenislessen dat ze wetenschapper, astronaut of president kunnen worden", schrijft ze op haar website. "Meisjes worden vaak aangemoedigd om mooi, aardig, behulpzaam en lief te zijn. Met mijn reis hoop ik dat ik jonge vrouwen kan laten zien dat ze moedig en ambitieus kunnen zijn en hun dromen kunnen waarmaken."

Tot vandaag was de Amerikaanse Shaesta Waiz de jongste vrouw die in haar eentje de wereld rondvloog; zij was 30 jaar toen ze in 2017 haar reis volbracht. De jongste man is de Amerikaan Travis Ludlow. Hij brak het record vorig jaar zomer op 18-jarige leeftijd. "Met mijn reis hoop ik dit gat van elf jaar naar elf maanden te verkleinen", schreef ze voorafgaand aan de trip.

Rutherford heeft haar liefde voor vliegen niet van een vreemde; haar Britse vader is een voormalige legerpiloot die gestationeerd was in België. Ze begon haar training voor een vliegbrevet op 14-jarige leeftijd.