Britse politie pakt twee verdachten op in onderzoek naar gijzeling synagoge Texas

De Britse politie heeft vanochtend twee verdachten opgepakt in het onderzoek naar de gijzeling afgelopen zaterdag in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas. De aanhoudingen vonden plaats in Birmingham en Manchester, maakte de politie in Manchester bekend.

De mannen worden vandaag ondervraagd. Waar ze precies van verdacht worden, is nog niet duidelijk. Hoe oud de verdachten zijn, is ook niet bekend.

Malik Faisal Akram, een 44-jarige Britse man, gijzelde tien uur lang vier mensen in de synagoge in Colleyville, een voorstad van Dallas. Hij werd doodgeschoten bij de bevrijdingsactie. De gegijzelden, onder wie de rabbijn, bleven ongedeerd.

Eerder werden in Manchester twee tieners gearresteerd in verband met de gijzeling. Hun mogelijke rol is nog onduidelijk.

Vrijlating van wetenschapper

Tijdens de gijzeling eiste Akram de vrijlating van Aafia Siddiqui, een Pakistaanse wetenschapper die tot 86 jaar cel veroordeeld is voor pogingen om in Afghanistan Amerikaanse militairen te doden. Zij heeft zich gedistantieerd van de actie.

President Biden noemt de gijzeling "een terreurdaad". De Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss spreekt van een "daad van terreur en antisemitisme". De gijzelnemer werd eind 2020 al doorgelicht door de Britse geheime dienst MI5, maar toen werd geconcludeerd dat hij geen bedreiging vormde.

Dakloze man

Akram kwam ongeveer twee weken voor zijn gijzelingsactie aan in de Verenigde Staten. Hij bracht tijd door in opvangcentra voor daklozen; volgens de rabbijn kwam hij de synagoge binnen door zich voor te doen als dakloze man die hulp nodig had.