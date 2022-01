Seksueel wangedrag bij The Voice: 'Een melding kan heel zinvol zijn'

Zo'n afhankelijkheidsrelatie was er in ieder geval bij The Voice of Holland, zegt Marjan Olfers, hoogleraar aan de VU en directeur van onderzoeks- en adviesbureau Verinorm voor sociale veiligheid. Olfers deed vorig jaar onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport en is onlangs begonnen aan een soortgelijk onderzoek in de danswereld.

"Er zijn veel risicofactoren bij The Voice", zegt ze. "Deelnemers kijken enorm op tegen bepaalde sleutelfiguren in het vakgebied. Zij willen heel graag doorbreken, de ander heeft een enorme machtspositie. Die combinatie kan een voedingsbodem zijn voor ongewenst gedrag."

Volgens Olfers moeten de aantijgingen aan het adres van de talentenshow grondig worden onderzocht door een onafhankelijke partij. "Alles staat of valt uiteindelijk met een goede bedrijfscultuur", zegt ze. "Hoe ga je met elkaar om, wat accepteer je wel en niet? Er kan van alles geregeld zijn, zoals vertrouwenspersonen en gedragsregels, maar dat is allemaal juristerij. Het gaat erom dat je die regels met elkaar maakt, dat je met elkaar bedenkt: hoe willen we dat de omgangsvormen zijn?"