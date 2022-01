Noodhulp onderweg naar Tonga, ook telefoonverbinding weer hersteld

De eerste buitenlandse noodhulp is onderweg naar het door natuurgeweld getroffen Tonga. Australië en Nieuw-Zeeland hebben vliegtuigen gestuurd met hulpmiddelen. De verwachting is dat de toestellen later vandaag aan zullen komen.

Noodhulp uit het buitenland was eerder nog niet mogelijk. Door een vulkaanuitbarsting was de belangrijkste luchthaven bedekt met een laag as, waardoor vliegtuigen niet konden landen. Inmiddels zijn de landingsbanen schoongeveegd, met hulp van de lokale bevolking.

Australië heeft een miljoen Australische dollar (ruim een half miljoen euro) vrijgemaakt voor de noodhulp. Het land stuurt onder meer telecommunicatieapparatuur, zodat de eilandengroep weer contact kan maken met de buitenwereld.

Communicatie langzaam hersteld

Communicatie met Tonga was na de ramp dagenlang onmogelijk omdat de enige onderzeese glasvezelkabel naar de eilandengroep beschadigd was geraakt. Dat was het gevolg van een tsunami, op gang gebracht door de uitbarsting. Inmiddels is telefoonverkeer weer mogelijk.

Ook is er sinds gisteren weer wat internetverkeer mogelijk. Naar verwachting duurt het nog ruim een maand voordat de internetverbinding volledig is hersteld. Ondertussen bestaan onder de bevolking zorgen dat er straks niet meer genoeg schoon drinkwater voor handen is omdat de as in drinkwaterbronnen terechtgekomen is.

De Verenigde Naties schatten dat 80 procent van de bevolking op een of andere manier is getroffen door het natuurgeweld. Dat komt neer op ongeveer 84.000 inwoners.