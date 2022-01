Rutte IV kan van start, genoeg vertrouwen in Tweede Kamer

Rutte IV kan aan de slag. Na twee dagen debat in de Tweede Kamer zijn er voldoende partijen die vertrouwen hebben in de uitwerking van de plannen uit het regeerakkoord.

Hoe dat precies gaat gebeuren, moet de komende tijd blijken: veel van de plannen zijn - volgens de wens van de Tweede Kamer - in hoofdlijnen opgeschreven en worden nog uitgewerkt. De afgelopen twee dagen bleven grote problemen voor het kabinet dan ook uit.

Wel is een aantal wijzigingen aangebracht en en toezeggingen gedaan die de Kamer op voorhand wilde hebben. Zo moet het kabinet de komende maanden met voorstellen komen om de koopkracht van met name ouderen te verbeteren. Het ziet er namelijk naar uit dat die cijfers tegenvallen.

Er werden verschillende moties over dit onderwerp aangenomen, van zowel coalitiepartijen als de oppositie. Premier Rutte heeft toegezegd naar de koopkracht van verschillende groepen burgers te kijken. "Maar ik kan geen garanties geven. We gaan dat echt heel precies bekijken."

Iets minder streng

Op de plannen om voor 60 miljard euro de klimaat- en stikstofvraagstukken op te lossen kwam nog weinig kritiek. Een deel van de oppositiepartijen is blij dat het kabinet zo veel geld uittrekt. Zoals GroenLinks-leider Klaver zei: "Zulke bedragen en ambities. Wie kan daar bezwaar tegen hebben?"

Al zijn er ook partijen die bang zijn dat de staatsschuld te veel oploopt. Hoe dan ook heeft de Kamer in moties uitgesproken nauw betrokken te willen worden door het kabinet bij het besteden van deze miljardenbudgetten.

Rutte is daar niet bang voor. Hij erkent wel dat het kabinet iets minder streng is met de overheidsfinanciën. Maar volgens hem is er ook de komende jaren ruimte om een klap à la corona op te vangen.

'Ik blijf hier'

De echte debatten over de plannen moeten nog komen. Hoe die ook lopen: één ding wilde Rutte wel vast kwijt: hij is van plan deze termijn als premier af te maken.

"Ik heb geen ambities om iets in Brussel of in Washington of waar dan ook te gaan doen. Ik vind het hier veel te mooi, ik heb energie en plannen. Ik hoor sommigen zuchten: wanneer hoepelt hij nu op... Maar nee, ik blijf hier."