Nijmegenaar (29) dood na steekpartij in Amsterdam, drie minderjarigen vast

Een man van 29 uit Nijmegen is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekpartij in Amsterdam Osdorp. Dit gebeurde gistermiddag, de man overleed 's avonds.

De politie heeft drie minderjarige jongens aangehouden, melden NH Nieuws en AT5.

Het steekincident was rond 16.15 uur. Volgens de politie lijkt het erop dat de man is neergestoken bij een ruzie.

Vrijwel meteen wisten agenten twee verdachten aan te houden, een jongen van 16 uit Amstelveen en een 15-jarige jongen uit Uithoorn. De derde verdachte, een 16-jarige jongen uit Amsterdam, is vandaag aangehouden.

De drie tieners zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie wil op dit moment verder niets zeggen. Wel vraagt ze getuigen om zich te melden.

Meerdere incidenten

Het is niet het eerste geweldsincident in de afgelopen dagen in Amsterdam. Afgelopen zondag vonden er drie schietpartijen plaats in de stad. Bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost kwam een 16-jarige jongen om het leven.

Dit zijn beelden van het politieonderzoek na de schietpartij: