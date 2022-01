Maximumstraf voor mensensmokkelaar voor dood 39 Vietnamese migranten in koeltruck

De Vietnamese mensensmokkelaar Vo Van Hong is door een Belgische rechter veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de dood van 39 Vietnamese migranten in 2019. Hong wordt door de Belgische rechters gezien als de leider van een mensensmokkelbende. De rechtbank in Brugge legde hem de maximumstraf op.

Hong wordt verantwoordelijk gehouden voor het smokkelen van 115 migranten, schrijven Vlaamse media. In oktober 2019 werden 39 lichamen van illegale Vietnamese migranten in een koeltruck in Engeland gevonden, niet ver van Londen.

Boete en inbeslagname

De truck maakte de oversteek vanuit Zeebrugge, in België, naar Groot-Brittannië. De slachtoffers waren gestikt of omgekomen door oververhitting, bleek uit de autopsie. Onder de slachtoffers waren ook twee jongens van 15.

Hong hield in de rechtbank vol dat hij niets te maken had met mensensmokkel. Justitie in België zei eerder al dat de 45-jarige Vietnamees de spil is in de mensensmokkel vanuit België. Zo organiseerde hij de overtocht en bepaalde hij wie de oversteek mochten maken. En hij stond in contact met mensen die migranten vanuit Vietnam naar Europa stuurden.

De rechtbank legde hem ook een boete van bijna een miljoen euro op en nam bezittingen in beslag met een totale waarde van bijna 2,3 miljoen euro.

De chauffeur van de vrachtwagen en een andere man bekenden eerder al schuld aan doodslag. Zij en twee andere betrokkenen werden al veroordeeld. Zij kregen tot zeven jaar gevangenisstraf opgelegd.