Rotterdamse agenten mogelijk uitgerust met paintballgeweren

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil onderzoeken of een zogeheten paintballgeweer toegevoegd kan worden aan de uitrusting van agenten. Aanleiding zijn de Coolsingelrellen van 19 november vorig jaar, waarbij politie en hulpverleners werden belaagd met stenen en vuurwerk.

Het is aan de minister van Justitie en Veiligheid om het paintballgeweer toe te voegen aan het wapenarsenaal. Aboutaleb zal het plan daarom onder de aandacht brengen bij minister Yesilgöz, schrijft Rijnmond.

Paintballgeweren worden op dit moment nergens in Nederland door de politie gebruikt. In België zijn er al wel speciale eenheden mee uitgerust. Het voordeel van zulke geweren is dat verdachten kunnen worden aangehouden zonder hen te doden of zwaar te verwonden. Desondanks kan een schot op het lichaam met een dergelijk wapen pijnlijk zijn.

Naar aanleiding van de rellen op de Coolsingel, waarbij agenten zich gedwongen voelden gericht te schieten, vroeg politievakbond ACP het kabinet al om agenten en leden van de mobiele eenheid uit te rusten met niet-dodelijke wapens. De politie onderzoekt op dit moment al of agenten andere uitrusting moeten krijgen.