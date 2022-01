Vijf Nederlanders vast op verdenking ronselen mensensmokkelchauffeurs

Vijf Nederlanders zijn gearresteerd op verdenking van het aansturen en ronselen van chauffeurs voor een mensensmokkelnetwerk. Het gaat om verdachten uit Limburg, Zuid-Holland en Noord-Brabant, meldt de Koninklijke Marechaussee.

De arrestanten zouden deel uitmaken van een criminele organisatie. De groep zou naar schatting zo'n 400 illegale migranten via de zogenoemde Balkanroute naar de EU hebben gebracht. De organisatie werd volgens de marechaussee vermoedelijk vanuit Nederland aangestuurd.

Twee arrestaties zijn vandaag verricht, de andere verdachten zijn vorige week dinsdag aangehouden. Op diverse plekken in het land waren huiszoekingen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De recherche doet onder leiding van het Landelijk Parket onderzoek naar de zaak.

Nederlander in Slovenië

Het onderzoek startte na de arrestatie van een Nederlandse chauffeur in Slovenië in de zomer van 2020. Die man had enkele tientallen illegale migranten in zijn bestelbus. Het ging onder meer om jonge gezinnen met kinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden werden vervoerd.

"Meestal betalen deze mensen enkele duizenden euro's per persoon om de Europese Unie binnen te raken", zegt luitenant Mike Hofman. Het is onduidelijk hoeveel de chauffeurs voor zulke klussen betaald krijgen. De migranten op deze route worden meestal in Italië afgezet "en daar aan hun lot overgelaten", zegt Hofman.

Bevroren tenen

Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de migranten te vervoeren. Soms per vrachtwagen, maar volgens de marechaussee meestal per bestelbusje. "Ze worden verstopt tussen meubilair, of in een houten kist; we zien van alles langskomen. Meestal is het erg koud achterin en dat leidt soms tot bevroren tenen."

De grootste zorg is verstikking. Hofman verwijst naar het drama in 2019 in Engeland, waarbij 39 illegale migranten om het leven kwamen in een koeltruck. Ze waren gestikt of gestorven als gevolg van oververhitting, bleek later uit autopsie. "Je wilt zo'n situatie als in Engeland voorkomen."

Vorig jaar arresteerde de marechaussee ruim 230 mensen op verdenking van mensensmokkel. Dat aantal betrof slechts de situatie tot 1 november en was al meer dan in heel 2020.

Inspectie: structurele aanpak nodig

De aanpak van criminele bendes die mensen over de Nederlandse grens smokkelen, komt niet goed van de grond, zo concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid vorig jaar in augustus. Ondanks haar inspanningen heeft de marechaussee volgens de inspectie een beperkt beeld van de omvang van dit probleem. De inspectiedienst stelde destijds dat een structurele aanpak nog ontbrak.