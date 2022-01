Wekdienst 18/1: Tweede Kamer weer bijeen • Kinderen krijgen prikuitnodiging

Lichaam vermiste Belgische jongen (4) gevonden in Zeeland: De jongen was vorige week voor het laatst gezien in het Belgische Sint-Niklaas, in het bijzijn van een 34-jarige Belg. Die werd gistermiddag aangehouden.

Slachtoffer wangedrag The Voice: 'Op dat moment ging hij even voelen': Twee voormalige deelneemsters van The Voice of Holland hebben in RTL-talkshow Beau hun verhaal gedaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag van voormalig bandleider Jeroen Rietbergen. In talkshow HLF8 zei presentator Johnny de Mol dat zijn vader, The Voice-bedenker John de Mol, waarschijnlijk van de 'wantoestanden' wist.