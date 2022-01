81-jarige Volendamse twee jaar cel in voor brandstichting bij buren

Een 81-jarige vrouw uit Volendam is veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot moord. Ze stichtte vorig jaar brand in het huis van haar buren, die lagen te slapen. De vrouw en de buren, die ook op leeftijd zijn, hadden al jaren een slechte verstandhouding.

In de rechtszaal zei de vrouw dat ze zich al tijden stoorde aan het gedruppel van de waterfontein in de tuin van haar buren. Ook zei ze zich te ergeren aan hun muziek.

Op 10 april vorig jaar zette de Volendamse 's ochtends vroeg een trap tegen de schutting. Daarna spoot ze bij de buren zeepsop in het fonteintje. Vervolgens ging ze naar de voordeur van de buren, waar ze brand stichtte via de brievenbus. Volgens een getuige zei de vrouw daarbij: "Ik ben er helemaal klaar mee, ze maken de hele nacht drukte, ik steek het in de fik."

Gewekt door de rookmelder

De buren lagen te slapen en werden gewekt door de rookmelder. Ze moesten vluchten via een raam op de eerste verdieping, omdat ze de trap niet konden bereiken door de brand.

De 81-jarige vrouw verklaarde later dat ze in een vlaag van verstandsverbijstering moet hebben gehandeld, maar volgens de rechtbank ging de vrouw juist "rustig en gedecideerd" te werk.

Voorlopig op vrije voeten

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat drie jaar cel had geëist. De rechtbank hield bij de strafbepaling rekening met de hoge leeftijd van de vrouw en haar blanco strafblad.

De Volendamse was in afwachting van haar proces vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie had geëist dat ze na het vonnis direct zou worden vastgezet, maar de rechter ging daar niet in mee. De vrouw mag een eventueel hoger beroep daarom in vrijheid afwachten.