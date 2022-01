Amber Alert voor vermiste Belgische jongen van 4, man aangehouden

De politie verstuurt een Amber Alert voor de Belgische jongen van 4 die sinds woensdag wordt vermist. De man met wie hij die dag voor het laatst werd gezien, werd vanmiddag aangehouden in Meerkerk, in de provincie Utrecht. Maar de jongen, die Dean heet, is nog altijd spoorloos.

De 34-jarige Belg werd volgens de politie opgepakt na een verdachte situatie. Uit onderzoek bleek dat hij zijn auto had achtergelaten bij een bedrijf in Gorinchem.

Omdat uit een verhoor van de man niet duidelijk is geworden waar het jongetje is, verstuurt de politie een Amber Alert. Zo'n bericht wordt uitgegeven als een vermist kind in levensgevaar is.

Huisvriend

De moeder van de jongen zei gisteren tegen de krant Het Laatste Nieuws dat de man een huisvriend is, die regelmatig op haar kinderen past. Hij zou de jongen donderdag naar diens grootouders brengen, maar dat gebeurde niet.

De vrouw verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Niklaas en had haar zoontje dinsdag en woensdag thuis bezocht. De moeder deed gisteren aangifte van de verdwijning.