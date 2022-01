Voormalig directeuren Roda JC veroordeeld voor fraude

Voormalig Roda JC-directeur Ton Caanen (55) is veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Volgens de rechter heeft hij valsheid in geschrifte en oplichting gepleegd bij de aankoop van een woning in 2015.

Ook oud-directeur Wim Collard (60) en voormalig Roda-commissaris Hessel Meijer (63) zijn veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 80 en 120 uur.

In 2015 werkte het drietal nog bij de voetbalclub. Toenmalig technisch directeur Caanen wilde een woning in Spaubeek kopen en had daarvoor een hypotheek van 800.000 euro nodig. Volgens de rechter is bewezen dat zijn collega Collard, toen algemeen directeur, hem hielp door het salaris van Caanen op papier te verhogen.

Meijer, in die tijd al jaren aan de club verbonden in verschillende rollen, zou Caanen op de loonlijst van zijn bedrijf hebben gezet, waardoor zijn maandelijkse inkomen kunstmatig werd verhoogd. Ook zou hij 100.000 euro naar Caanen hebben overgemaakt. Zo leek het eigen vermogen van de directeur groter. Het overtuigde de bank, Caanen kreeg zijn hypotheek.

Samenwerking

De rechter sprak van een 'nauwe en bewuste samenwerking' tussen de mannen, schrijft 1Limburg. "Collard en Meijer wisten waar Caanen de stukken voor gebruikte."

Caanen kreeg geen gevangenisstraf, zoals justitie had geëist. "De behandeling van deze zaak heeft lang geduurd en de zaak is door de media opgepikt. Dat heeft zijn impact gehad op Caanen en zijn gezin. Hij is bovendien niet eerder veroordeeld."