Nieuwe klus voor Remkes: voorzitter van fonds voor leefbaarheid Groningen

Johan Remkes is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Dat is een compensatiefonds met 1,15 miljard euro van het Rijk om de provincie een impuls te geven na alle aardbevingsproblematiek.

Het geld is voor projecten die onder meer de leefbaarheid, economie, natuur en klimaat in Groningen moeten verbeteren. Het is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincie Groningen en gemeentes.

Geboren en getogen Groninger

Het bestuur koos unaniem voor Remkes. Hij is de opvolger van de Groningse commissaris van de koning René Paas, die sinds het begin in 2019 voorzitter was van het programma.

Remkes woont in Groningen en is daar ook geboren en getogen. Groot voordeel is dat de doorgewinterde bestuurder ook goed de weg weet in Den Haag, op het moment dat het vertrouwen tussen Groningen en het Binnenhof een nieuwe deuk heeft opgelopen.

Het vorige, demissionaire kabinet maakte op de valreep bekend dat het van plan is om in Groningen dit jaar extra gas te winnen. Tegen dat voornemen werd afgelopen zaterdag door duizenden Groningers gedemonstreerd.

Formatie uit het slop

De ervaren Remkes (70) wordt de laatste jaren vooral gebeld voor posities waar politieke stuurmanskunst is vereist. Vorig jaar werd onder zijn leiding en die van mede-informateur Wouter Koolmees de formatie uit het slop getrokken.

Verder was hij de afgelopen jaren onder meer waarnemend gouverneur in Limburg en waarnemend burgemeester in Den Haag. Op beide plekken waren de politieke verhoudingen flink verstoord.