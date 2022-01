Vulkaanuitbarsting Tonga eist levens in Peru, ruim 10.000 kilometer verderop

Of er in Tonga slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Premier Ardern van Nieuw-Zeeland hoorde van de autoriteiten van Tonga dat er met sommige kustgebieden en kleinere eilanden nog geen contact is geweest.

Bekend is wel dat er een tsunamiwaarschuwing is afgegeven en dat bewoners naar hoger gelegen gebieden zijn gevlucht. De communicatiemogelijkheden zijn nog altijd beperkt. Vanuit de lucht blokkeert de door de vulkaan uitgestoten as het zicht op de eilanden.

Er is ook materiële schade. Schepen en winkels aan de kust hebben schade opgelopen en de hoofdstad Nuku'alofa is bedekt onder een dikke laag vulkanische as, zei Ardern. De as heeft ook de drinkwatervoorraden verontreinigd.