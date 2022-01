Federaal hof: Djokovic moet Australië verlaten

De Servische toptennisser Novak Djokovic moet Australië verlaten en kan dus niet deelnemen aan de Australian Open. Het federale hof in Australië heeft dat bepaald.

De beslissing was unaniem. De tennisser was in beroep gegaan tegen de beslissing van immigratieminister Hawke om zijn visum in te trekken, maar het hof zag geen reden dat besluit terug te draaien.

Djokovic kreeg vrijdag te horen dat hij het land moest verlaten, nadat een rechter eerst nog had bepaald dat hij toch mocht blijven.

Hij reisde vorige week naar Australië om zijn titel op de Australian Open te verdedigen. Djokovic is niet gevaccineerd, maar was in de veronderstelling dat hij vanwege een recente coronabesmetting het land in mocht. In Melbourne werd hij tegengehouden op het vliegveld, omdat het bewijs van zijn recente besmetting niet voldoende bleek voor een medische vrijstelling.

Een rechter gaf hem gelijk en hij kreeg toch toegang tot het land, onder meer omdat het hoofd van de medische dienst van de Australische tennisbond zei dat hij vanwege die besmetting uitgezonderd kon worden van vaccinatie. De bond bleek spelers foutief te hebben geïnformeerd, waarop de rechter oordeelde dat de regering onredelijk had gehandeld door het visum in te trekken.