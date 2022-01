Duizenden Groningers op de been voor fakkelprotest door binnenstad

Onder anderen Freek de Jonge, Lilianne Ploumen en Lilian Marijnissen lopen mee met de tocht. Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt de tocht rustig en is het slechts op één plek iets rumoeriger omdat daar tientallen tractoren staan opgesteld die toeteren.

De woordvoerder bevestigt dat het druk was op de Vismarkt bij het vertrek van de tocht. "Maar als het echt te gek zou worden, hadden we mensen aangesproken. Nu zijn mensen toch onderweg en is dat niet meer nodig." Volgens haar wordt door het overgrote deel van de deelnemers genoeg afstand gehouden. Ook dragen sommigen mondkapjes.

De tocht eindigt weer op de Vismarkt. Daarna is het de bedoeling dat de mensen direct weer naar huis gaan.