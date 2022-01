Voorlopig geen publiek in betaald voetbal; clubs dreigen stadions te openen

Clubs in het betaalde voetbal moeten het in elk geval tot 25 januari zonder publiek in de stadions doen.

Het kabinet kondigde vrijdagavond een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aan, maar het verbod van publiek bij sportwedstrijden en het betaald voetbal blijft voorlopig overeind.

Op 25 januari volgt een nieuw weegmoment van het kabinet. Het verbod op toeschouwers houdt in dat de topper in de eredivisie tussen PSV en Ajax op zondag 23 januari zonder fans wordt afgewerkt. In december was dat ook het geval bij Feyenoord-Ajax in Rotterdam.