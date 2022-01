Weer gaat hij door het stof: Johnson biedt Queen excuses aan voor feestjes

Het is de zoveelste keer dat Johnson excuses aanbiedt voor zijn eigen gedrag of dat van zijn medewerkers in coronatijd. Er loopt een onderzoek naar berichten over zeker zeven borrels waarbij overheidspersoneel de coronaregels heeft overtreden.

Woensdag bood Johnson nog excuses aan voor een feestje in de tuin van zijn ambtswoning in mei 2020, waar hij zelf ook bij was. Johnson zei dat hij dacht dat het om een werkbijeenkomst ging en dat het daarom wel mocht.

Intussen wordt premier Johnson door steeds meer mensen opgeroepen om op te stappen. Ook prominente politici van zijn eigen Conservatieve Partij vallen hem openlijk af.