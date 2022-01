Omikron als griep? Hoe andere Europese landen omgaan met de coronacijfers

"We moeten leren leven met het virus." Het was deze week een van de eerste uitspraken van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Nederland is daar vooralsnog niet aan toe, ondanks versoepelingen van de huidige harde lockdown.

De laatste tijd klinkt steeds meer kritiek op de coronamaatregelen en daarbij wordt vaak gewezen naar onze buurlanden: waarom kun je net over de grens wel naar een restaurant of de bioscoop? De landen om ons heen lijken er veel minder moeite mee te hebben dat de besmettingscijfers als een raket omhoog gaan. Hoe gaan zij met de omikronvariant om?

België

In België is er dan geen lockdown, wel zijn er alsnog maatregelen genomen die in Nederland al een tijd de norm lijken. Zo moet je op veel plekken mondkapjes dragen, is thuiswerken verplicht, zijn nachtclubs dicht en is publiek bij sportwedstrijden niet toegestaan. De meest recente maatregelen zijn vlak voor Kerst ingesteld.

Het verschil zit 'm vooral in de IC-capaciteit, die in België veel groter is. De Belgen hebben 2000 bedden op ruim 11 miljoen inwoners. In Nederland zijn er 1150 bedden op ruim 17 miljoen mensen. Ook is België verder met de boostercampagne. "Als wij in België zenuwachtig worden, is het al pure paniek in Nederland", zei viroloog Marc Van Ranst eerder. "Als er in Nederland meer IC-bedden waren, was er nu waarschijnlijk geen lockdown."

Daarnaast is in België een discussie losgebarsten over het behandelen van corona als griep. Van Ranst denkt dat dat na de huidige omikrongolf kan. Daarmee bedoelt hij dat we niet bij elke nieuwe golf nog een waslijst aan maatregelen moeten treffen - ervan uitgaand dat omikron minder ziekmakend is. Toch is een dubbel griepseizoen alsnog heftig, zegt hij. "We moeten ons mentaal voorbereiden dat we dubbel zoveel doden kunnen hebben, maar daar zullen we de hele maatschappij niet voor op stelten zetten."

Collega-viroloog Steven Van Gucht, het gezicht van de coronapersconferenties in België, durft die conclusie nog niet te trekken. Nu zijn er nog coronamaatregelen, maar in een griepseizoen is dat niet het geval, dus is het ook lastig om corona nu al als griep te beschouwen, beargumenteert Van Gucht. Toch gaat het volgens hem ooit gebeuren. "Dat zal een geleidelijk iets zijn, maar nog niet na de omikrongolf."