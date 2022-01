Onderzoek bevestigt vogelgriep in Oostvaardersplassen

De dode watervogels die vorige week in de Oostvaardersplassen werden aangetroffen zijn doodgegaan door vogelgriep. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), een onderzoeksinstituut van de Wageningen University.

De dieren zijn vorige week gevonden. Toen hield Staatsbosbeheer er al rekening mee dat het ging om vogelgriep. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de vogels, het gaat om drie brandganzen, de besmettelijke vorm H5N1 van de vogelgriep hadden.

Volgens boswachter Henk-Erik Kuypers is het onvermijdelijk dat er nog meer vogels doodgaan: "Helaas kunnen we niets aan de virusziekte zelf doen en kunnen we alleen maar hopen dat deze snel weer verdwijnt en dat de sterfte meevalt."

Dringend advies: dieren niet aanraken

Dode vogels in de Oostvaardersplassen worden niet weggehaald door de natuurorganisatie. Tenzij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat van ze vraagt.

"Het verwijderen van de dieren is voor grote delen van de Oostvaardersplassen onbegonnen werk. Zo is het moeras nagenoeg ontoegankelijk en zou het zoeken en verwijderen van dode vogels juist extra verstorend werken", zegt Kuypers.

Bezoekers worden met informatiebordjes gewaarschuwd voor dode of verzwakte vogels, meldt Omroep Flevoland. Het dringende advies is om deze niet aan te raken. Ook moeten honden aangelijnd worden omdat die ziek kunnen worden als ze besmette vogels eten.

Vogels bij bedrijven geruimd

In Nederland is sinds vorig jaar oktober een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht vanwege de vogelgriep. Die werd ingesteld na een uitbraak op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde.

Bij meerdere bedrijven werden sindsdien vogels geruimd. Zo zijn vorige week vanwege een vogelgriepuitbraak op twee bedrijven in Bentelo bijna 190.000 kippen geruimd.