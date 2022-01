Gewapende aanvallen van piraten wereldwijd flink afgenomen

Het aantal gevallen van piraterij op zee wereldwijd is in 2021 flink afgenomen. Dat staat in het jaarlijkse rapport van ICC International Maritime Bureau (IMB). Vorig jaar waren voor zover bekend 132 gewapende aanvallen van piraten op vaartuigen.

Het gaat om het laagste aantal piratenacties sinds 1994. Eén schip werd gekaapt, vijf schepen werden beschoten, bij elf schepen werd een poging gedaan om het aan te vallen en 115 schepen werden geënterd.

Volgens het IMB, een afdeling van de Internationale Kamer van Koophandel die zich bezighoudt met criminaliteit en koopvaardij, is vooral de daling van piraterij voor de kust van West-Afrika opmerkelijk. Daar zijn vorig jaar 34 incidenten geregistreerd. In 2020 waren dat er nog 81. Het gaat hierbij om de Golf van Guinee, een stuk zee dat zich uitstrekt van Ivoorkust tot Gabon.

De Golf van Guinee is wel de enige plek waar ontvoeringen van bemanningsleden van schepen zijn voorgekomen. Vorig jaar werden 57 zeelieden slachtoffer van ontvoeringen door piraten.

Antipiraterijmissies

Piraterij is ook een bekend probleem voor de kust van Somalië en in de zeestraat bij Singapore. Wereldwijd was er dus een afname van incidenten, maar dat gold niet voor de zeestraat bij Singapore. Daar werden 35 incidenten, ongeveer twee keer zo veel als in 2020.

Het terugdringen van piraterij is volgens het IMB vooral te danken aan toenemende patrouille van marineschepen die op nationaal, regionaal en internationaal niveau met elkaar samenwerken. Zo begon de EU een jaar geleden met een project voor meer maritieme aanwezigheid in de Golf van Guinee. De Nederlandse marine doet sinds 2009 mee aan Europese antipiraterijmissies voor de kust van Somalië.