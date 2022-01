Onderzoeksraad heropent onderzoek mortierongeluk Mali

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heropent het onderzoek naar het dodelijke mortierongeluk in Mali in 2016. Daartoe wordt bij het Openbaar Ministerie een tweede en tot nu toe voor de Onderzoeksraad onbekend feitenonderzoek van de Koninklijke Marechaussee opgevraagd.

Bij het ongeluk ontplofte een granaat vroegtijdig. Twee Nederlandse militairen kwamen om het leven en een derde raakte ernstig gewond. Vanwege de zaak trad minister Hennis van Defensie in oktober 2017 af.

Het OM besloot in februari vorig jaar dat het individuele defensiemedewerkers niet strafrechtelijk zou vervolgen. De reden was dat de precieze oorzaak van de ontploffing niet met volledige zekerheid was te achterhalen. Dat kwam volgens het OM mede doordat de conclusies van het feitenonderzoek van de Onderzoeksraad verschilden van die van een onderzoek door de marechaussee.

Radioprogramma Argos stelde vorig jaar september vragen over de zaak. Mede daarom is de Onderzoeksraad nu benieuwd of in het KMar-onderzoek relevante nieuwe feiten staan.