Wekdienst 13/1: Catshuisoverleg over oprukkende omikron • Franse scholen staken

Het superjacht Galactica is na een lange reis vanuit Oss uiteindelijk aangekomen in Harlingen. Het grootste jacht ooit dat bij Heesen Yachts in Oss is gebouwd kon zaterdag vanwege de hoge waterstand niet onder de Hedelse en Heusdense spoorbrug door en moest wachten tot het water was gezakt.

Dinsdag was het water voldoende gezakt voor een nieuwe poging. Zonder problemen bereikte het schip in aanbouw woensdagmiddag de eindbestemming Harlingen. Daar wordt het superjacht afgebouwd.

Het schip is 80 meter lang en is onder andere voorzien van een bioscoop, een helikopterplatform en een zwembad van 7 meter lang. De koper van het schip moet er 100 miljoen euro voor betalen. Wie de nieuwe eigenaar wordt is niet bekend.