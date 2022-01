Steeds meer winkels gooien deuren open, en meerdere gemeenten staan daarachter

Gastvrij Didam heeft de ondernemers op het hart gedrukt de reguliere maatregelen goed te hanteren. Van der Velden: "Het zou mooi zijn als deze actie landelijk wordt uitgerold."

Didam is niet de enige plaats waar winkels en horeca klanten zullen verwelkomen; in gemeenten als Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek zullen de ondernemers geen bezoek krijgen van handhavers en gaan winkels open. Ook niet-essentiële winkels in Geleen, Roermond, Katwijk, Apeldoorn en Hoogeveen zijn van plan op zaterdag open te gaan. Vrijdag is er een demonstratie en gaan meerdere winkels open in Alblasserdam.

Dinsdag was er ook een protest van ondernemers in Beilen en Barneveld: