Keuren van Friese paarden buiten Europa al twee jaar op zijn gat door corona

Het Friese paard is ontzettend gewild. Het is het enige binnenlandse paardenras van Nederland, een ras dat voor het eerst in de dertiende eeuw werd genoemd. Het Friese paard werd vroeger vooral gebruikt als trekpaard op de boerenbedrijven. Tegenwoordig worden ze gehouden voor recreatie, fokkerij en sport, vaak ook in combinatie met elkaar. Alleen de dieren met een officieel dekbrevet mogen gebruikt worden om paarden van dit populaire ras te fokken.

"Een hengst die door de keuring komt, is een nieuwe hengst waar de fokkers mee kunnen dekken", zei een fokker in 2019 tijdens de hengstenkeuring, die 25.000 bezoekers uit de hele wereld trok. "Wereldwijd worden merries geïnsemineerd met vers of ingevroren sperma van de betreffende hengst. Het zet je bedrijf op de kaart."

Om officieel geregistreerd te worden in het stamboek, moeten paarden aan een hele lijst voorwaarden voldoen. Van de ongeveer 300 hengsten die jaarlijks worden aangemeld, krijgt uiteindelijk slechts een handjevol een dekbrevet. In 2017 kwamen er maar vier nieuwe dekhengsten door de selectie.